У ГУР оцінили ймовірність оголошення публічної мобілізації восени

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

«Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше», — вважає Скібіцький.

Проте усі необхідні для цього організаційні заходи в Росіїї уже проведені: ухвалили необхідне їм законодавство, ввели електронний облік, змусили всіх ходити до військкоматів, коли їх викликають, а також посилили відповідальність за ухиляння від призову.

Скібіцький зазначає, що Москва вже навіть розрахувала, яку чисельність людей і з яких регіонів варто призивати. Зараз вони мобілізують людей з усіх регіонів, а особливо з депресивних — де люди йдуть воювати, щоб заробити.

«Зараз у Путіна немає необхідності проводити відкриту мобілізацію і оголошувати: «ми призиваємо ще 500 тисяч осіб». У Росії цього року заявляли, що планують набрати в армію ще 400 тисяч контрактників і призивають 240 тисяч строковиків. А далі тих, кого мобілізують, кого призивають на дійсну військову службу, агітують переходити на контракт у професійну армії (адже в них строковики теж не беруть участь у бойових діях)», — пояснив Скібіцький.

За його словами, укладати контракт переконують різними способами. Зокрема маніпулюючи, що контрактники отримують більшу зарплату, що їх направляють на менш гарячі ділянки, ніж мобілізованих. І так цей процес поступово рухається.