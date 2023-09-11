США и Вьетнам предостерегли Пекин от «угроз и применения силы» в Южно-Китайском море

Соединенные Штаты и Вьетнам в понедельник предупредили об «угрозе или применении силы» в Южно-Китайском море, спустя несколько дней после инцидента с участием китайских судов.

Президент Джо Байден и глава Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг заявили, что претензии между государствами в отношении стратегического морского пути должны быть урегулированы в соответствии с международными нормами.

Пекин претендует почти на все море, проход торговых судов через которое ежегодно приносит триллионы долларов, игнорируя решение международного суда о том, что притязания Китая не имеют юридической основы.

«Лидеры подчеркнули свою непоколебимую поддержку мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, без угроз или применения силы», — заявили Байден и Чонг.

Они также призвали к «свободе судоходства и полетов и беспрепятственной законной торговле в Южно-Китайском море».

Заявление было сделано на следующий день после того, как лидеры США и Вьетнама заключили соглашение об углублении сотрудничества, которое многие рассматривают как способ противостоять растущей активности Китая в регионе.

Вьетнам, который вел войну с Китаем в период с 1979 по 1988 год, настороженно относится к своему влиятельному северному соседу и является одной из стран, претендующих на многочисленные островки в Южно-Китайском море.