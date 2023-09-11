Росія двічі обстріляла Нікополь: постраждали троє чоловіків

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Постраждали три людини. Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості», — написав він.

За його словами, пошкоджено магазин, приватне та харчове підприємства, навчальний заклад.

«Понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди та авто», — додав чиновник.

Варто зазначити, що відстань від тимчасово окупованого Енергодара, звідки ворог веде вогонь, до Нікополя напряму складає трохи більше ніж 20 км, тому росіяни майже щодня завдають ударів по мирному місту з артилерії.