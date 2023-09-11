КНДР постачає зброю Росії для затягування боїв в Україні, але це не змінить хід війни, — Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що цього тижня лідер Кім Чен Ин прибуде до Росії для переговорів із президентом Володимиром Путіним. США заявили, що зустріч буде зосереджена на постачанні боєприпасів до Москви.

Хоча Пхеньян і Москва заперечують звинувачення США в постачанні зброї, Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерії та некерованих ракет, які можуть бути використані в озброєнні радянських часів, яке Росія використовує для невибіркових нападів на Україну.

«Постачання боєприпасів з Північної Кореї навряд чи будуть вирішальними в короткостроковій перспективі, але полегшать Росії продовження війни на виснаження. Значною частиною стратегії Путіна є оцінка того, що Росія може пережити Україну, і підтримка Заходу, яка є важливою для виживання України. Більше боєприпасів дозволяє Путіну продовжувати цю стратегію», — заявив професор питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США Теренс Реріг.

Як пише Bloomberg, боєприпаси з Північної Кореї можуть виграти час для Росії, даючи її промисловості шанс наздогнати попит.

«Додавання Північної Кореї до списку постачальників зброї у війні допоможе заповнити прогалини в боєприпасах та інших системах озброєнь, які російські виробники озброєнь роблять важко», — сказав Девід Шмерлер, старший науковий співробітник Центру Джеймса Мартіна. Дослідження нерозповсюдження.

Він додав, що рішення звернутися до Північної Кореї по військову допомогу «може свідчити про боротьбу за підтримку виробництва всередині країни».

Зазначається, що у списку побажань Путіна ймовірно будуть 122-мм та 152-мм артилерійські снаряди, а також 122-мм ракети. Північна Корея, що знаходиться під жорсткими санкціями, не має доступу до технологій, які дозволили б їй масово виробляти якусь високоточну зброю.

Вона має запаси протитанкових ракет і ракет класу «земля-повітря», але її озброєння, можливо, не дуже відповідає деяким найновішим озброєнням, які США та їхні партнери по НАТО відправляють в Україну.

За словами експерта з озброєння Йоста Оліманса, Північна Корея також є однією з небагатьох країн, які мають достатні запаси танків радянської епохи, подібні до тих, які Москва розмістила в Україні, таких як Т-54 і Т-62, і вона може постачати запасні частини.