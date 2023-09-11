До Умані на святкування Рош га-Шана прибуло понад три тисячі хасидів

До Умані на святкування Рош га-Шана 5784 (2023) прибуло вже понад три тисячі хасидів, незважаючи на застереження дипломатичних служб та місцевої влади. Місто ввело особливий режим в’їзду-виїзду та пересування для забезпечення безпеки під час святкування.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Основні заходи безпеки включають наступне:
– Особливий режим в’їзду-виїзду: Введено дев’ять пропускних пунктів з процедурами контролю, як у минулому році.
– Поліцейське чергування: Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі, і долучено піші патрулі для забезпечення громадського порядку.
– Надзвичайні ситуації: Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації в місцях зібрання паломників діють надзвичайники та спецтехніка, а також рятувальні служби, включаючи пожежників, водолазів, хіміків та рятувальників.
– Медичний обслуговуючий персонал: Медичні працівники ДСНС також чергують для надання медичної допомоги в разі потреби.
– Інформаційно-роз’яснювальна робота: Рятувальники проводитимуть інформаційно-роз’яснювальну роботу серед хасидів та місцевого населення.
– Обмеження: В мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв і спиртових речовин, а також використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.
– Комендантська година: З 00:00 до 4:00 вводиться комендантська година для всіх громадян.
Метою цих заходів є забезпечення безпеки місцевого населення та гостей міста під час святкування Рош га-Шана.
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