До Умані на святкування Рош га-Шана прибуло понад три тисячі хасидів

До Умані на святкування Рош га-Шана 5784 (2023) прибуло вже понад три тисячі хасидів, незважаючи на застереження дипломатичних служб та місцевої влади. Місто ввело особливий режим в’їзду-виїзду та пересування для забезпечення безпеки під час святкування.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Основні заходи безпеки включають наступне:

– Особливий режим в’їзду-виїзду: Введено дев’ять пропускних пунктів з процедурами контролю, як у минулому році.

– Поліцейське чергування: Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі, і долучено піші патрулі для забезпечення громадського порядку.

– Надзвичайні ситуації: Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації в місцях зібрання паломників діють надзвичайники та спецтехніка, а також рятувальні служби, включаючи пожежників, водолазів, хіміків та рятувальників.

– Медичний обслуговуючий персонал: Медичні працівники ДСНС також чергують для надання медичної допомоги в разі потреби.

– Інформаційно-роз’яснювальна робота: Рятувальники проводитимуть інформаційно-роз’яснювальну роботу серед хасидів та місцевого населення.

– Обмеження: В мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв і спиртових речовин, а також використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

– Комендантська година: З 00:00 до 4:00 вводиться комендантська година для всіх громадян.

Метою цих заходів є забезпечення безпеки місцевого населення та гостей міста під час святкування Рош га-Шана.