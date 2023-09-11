До України з візитом прибула голова МЗС Німеччини Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснила неоголошений візит до Києва і пообіцяла підтримку України на шляху до Європейського Союзу.

Про це повідомили німецке видання ZDF.

Цей візит став її четвертим відвідуванням України з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Бербок прибула до Києва в понеділок вранці, і цей візит спочатку тримався в секреті з міркувань безпеки.

Цей візит, ймовірно, також має на меті висловити знак солідарності перед Генеральною Асамблеєю ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться через тиждень. Оскільки повітряний простір над Україною все ще закритий, Бербок прибула з Польщі до Києва спеціальним потягом вночі, що є звичайною практикою для політичних візитів високого рівня.

Бербок пообіцяла подальшу підтримку України на шляху до Європейського Союзу, але також наголосила на необхідності проведення реформ, зокрема боротьби з корупцією. Вона зазначила, що Україна захищає свободу всіх і може покладатися на підтримку Німеччини на цьому шляху.