Курс гривні буде зростати

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про занепокоєння щодо зміцнення гривні й розраховує на ослаблення курсу до 41,4 грн/$1.

«Нас турбує зміцнення гривні… На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1», — сказав він на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією «EBA Global Outlook: Нова економіка України» в Києві в понеділок.

Міністр уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.

http://off-shore.biz/2023/09/11/mynfyn-ukrayn%d1%8b-predusmatryvaet-na-2024-god-kurs-414-grn-1/