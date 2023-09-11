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Курс гривні буде зростати

Мінфін України передбачає на 2024 рік курс 41,4 грн/$1

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про занепокоєння щодо зміцнення гривні й розраховує на ослаблення курсу до 41,4 грн/$1.

«Нас турбує зміцнення гривні… На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1», — сказав він на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією «EBA Global Outlook: Нова економіка України» в Києві в понеділок.

Міністр уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.

http://off-shore.biz/2023/09/11/mynfyn-ukrayn%d1%8b-predusmatryvaet-na-2024-god-kurs-414-grn-1/

11 сентября, 2023 | Category: Новости, Украина

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