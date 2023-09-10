ЗСУ залишилось прорвати 15-20 км, щоб діставати артилерією до сухопутного коридору

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«На півдні триває війна логістик. Перед ЗСУ стоїть завдання — це знищення логістичних ланцюжків постачання для армії РФ. По-перше, вивести з ладу Кримський міст. По-друге, перетнути сухопутний коридор, або взяти його під оперативний контроль. Тобто під удари артилерією чи ракетами РСЗВ, щоб діставати до будь-якої точки сухопутного трафіку ворога», — зауважив Світан.

За словами полковника запасу ЗСУ, Силам оборони потрібно вийти до залізниці на Токмак з боку Волновахи. І це вже буде успіхом нашого наступу на півдні.

«Після виходу та перетину залізниці, ми зможемо діставати до сухопутної траси Бердянськ — Токмак. А за допомогою HIMARS зможемо діставати до сухопутної траси Ростов — Мелітополь. ЗСУ залишилось 15-20 км, щоб виконати таке завдання. І це переведе росіян у режим оперативного оточення. Коли не буде постачання палива та боєприпасів, росіянам буде важко вести бойові дії», — наголосив Світан.