 
«  
  »

Захисники знищили 490 окупантів

Захисники знищили 490 окупантів і 22 артсистеми ворога за добу
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 490 окупантів, 10 ворожих танків та 16 ББМ — Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 268 630 (+490) осіб,
  • танків ‒ 4 554 (+10) од,
  • бойових броньованих машин − 8 755 (+16) од,
  • артилерійських систем − 5 811 (+22) од,
  • РСЗВ – 760 (+3) од,
  • засобів ППО − 509 (+1) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 593 (+5),
  • крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 338 (+40) од,
  • спеціальної техніки − 872 (+2).

Дані уточнюються.

10 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  