Захисники знищили 490 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 268 630 (+490) осіб,
- танків ‒ 4 554 (+10) од,
- бойових броньованих машин − 8 755 (+16) од,
- артилерійських систем − 5 811 (+22) од,
- РСЗВ – 760 (+3) од,
- засобів ППО − 509 (+1) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 593 (+5),
- крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 338 (+40) од,
- спеціальної техніки − 872 (+2).
Дані уточнюються.
Leave a Reply