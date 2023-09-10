Ріст виробництва не допоможе Росії подолати «снарядний голод» Україна отримає зенітні установки Gepard для захисту енергооб’єктів – Зеленський » Україна розчарована декларацією G20 У МЗС України прокоментували підсумкову спільну декларацію країн «Групи двадцяти», висловивши розчарування її формулюваннями — речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко у Facebook, повідомляє «Європейська правда» Ніколенко висловив розчарування тією частиною документу, яка стосується агресії Росії проти України, а також зазначив, что участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. «Принцип «нічого про Україну без України» залишається ключовим як ніколи». Водночас речник МЗС запропонував, як змінити основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності.