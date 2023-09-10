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У Нідерландах ухвалили рішення облаштувати сотні нових місць для прийому українських біженців

У Нідерландах ухвалили рішення облаштувати сотні нових місць для прийому українських біженців
Нідерландські муніципалітети організують сотні додаткових місць для прийому біженців з України в найближчі тижні, рішення було ухвалено за підсумками консультацій між Державним секретарем Міністерства юстиції та безпеки Еріком Ван дер Бургом та Радою безпеки країни —  «Європейська правда» з посиланням на NOS

У 25 регіонах попросили збільшити кількість місць для прийому біженців до 90 тисяч протягом найближчих тижнів, а згодом – до 97 тисяч. За підсумками домовленості муніципалітети погодились зробити все можливе, щоб це сталося.

За словами Ван дер Бурга, центральні пункти прийому біженців в Амстердамі та Утрехті переповнені. Він додав, необхідно негайно облаштувати ще 500 місць для прийому біженців.

Очікується, що ще тисячу додаткових місць мають організувати у Нідерландах до 1 жовтня цього року.

У Нідерландах зареєстровано 98 тисяч українських біженців. Пункти прийому біженців зараз мають 81 тисячу ліжок, з яких 80 тисяч використовуються.

10 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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