У Марокко стався сильний землетрус: загинули понад 2000 людей

Про це інформує CNN з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

Згідно з останніми даними, через природну аномалію загинули щонайменше 2012 людей і ще 2059 отримали поранення.

За словами міністерства, щонайменше 1404 постраждалих внаслідок землетрусу перебувають у критичному стані.

Геологічна служба США повідомляє, що це був найбільш смертоносний землетрус у Марокко з 1960 року.

Станом на 9 вересня, за даними державного телебачення, кількість жертв землетрусу в Марокко зросла до 820 людей. А напередодні повідомлялося, що внаслідок землетрусу загинули 632 людини, поранення отримали ще близько 329.