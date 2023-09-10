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У Марокко стався сильний землетрус: загинули понад 2000 людей

Про це інформує CNN з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

Згідно з останніми даними, через природну аномалію загинули щонайменше 2012 людей і ще 2059 отримали поранення.

За словами міністерства, щонайменше 1404 постраждалих внаслідок землетрусу перебувають у критичному стані.

Геологічна служба США повідомляє, що це був найбільш смертоносний землетрус у Марокко з 1960 року.

Станом на 9 вересня, за даними державного телебачення, кількість жертв землетрусу в Марокко зросла до 820 людей. А напередодні повідомлялося, що внаслідок землетрусу загинули 632 людини, поранення отримали ще близько 329.

10 сентября, 2023 | Category: Мир, Новости

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