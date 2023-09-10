Ріст виробництва не допоможе Росії подолати «снарядний голод»

Росія зможе наростити виробництво артилерійських снарядів до 2 млн штук на рік, але для війни такої інтенсивності, яку вона веде в Україні цього буде недостатньо, вважають співрозмовники Reuters — Reuters, з посиланням на неназваного західного посадовця

Посадовець озвучив оцінки, що РФ вистріляла у війні з Україною за 2022 рік 10-11 мільйонів артилерійських снарядів.

«А якщо ви витратили 10 млн снарядів минулого року, бої тривають, а ви можете виробляти 1-2 млн снарядів за рік – не думаю, що це дуже сильна позиція», – зазначив співрозмовник журналістів.

За його словами, виробництво танків у Росії може зрости до 200 на рік – що удвічі більше за давніші західні оцінки, але мало на тлі втрат, яких російські війська зазнали в Україні.

«Коли у вас втрачено 2000 танків, то треба десь десятиліття щоб повернутися на той рівень, на якому ви були», – зазначив посадовець, додавши, що РФ втратила загалом близько 4 тисяч одиниць бронетехніки, понад сотню літаків та близько 270 тисяч особового складу вбитими і пораненими.