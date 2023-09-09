НАТО розпочинає масштабні навчання в Балтійському морі з відбиття потенційної атаки РФ

Військово-морські підрозділи країн НАТО в суботу розпочинають масштабні навчання біля берегів Естонії та Латвії, спрямовані на відпрацювання дій у разі нападу Росії, включаючи можливу контратаку.

Про це заявив командувач Військово-морськими силами Німеччини Ян Крістіан Каак, передає ERR.

«Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: тільки не при нас», — заявив журналістам у Берліні віцеадмірал Ян Крістіан Каак. Він додав, що надійне стримування має включати наступальні здібності.

У двотижневих навчаннях «Північне узбережжя» візьмуть участь близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців з усіх країн НАТО, розташованих в районі Балтійського моря, а також військово-морські підрозділи з США, Канади, Нідерландів, Бельгії, Франції та Швеції, що не входять до НАТО.

Під час маневрів також проводитимуться десантні операції та завдання ударів по суші з моря.

Військово-морські сили США направлять на навчання 200-метрове судно Mesa Verde, призначене для транспортування та висадки близько 800 морських піхотинців під час амфібійного десанту.

Другим напрямком навчань, що пройдуть біля берегів Латвії та Естонії, стане забезпечення безпеки морських шляхів через Балтійське море.

«Фінляндія та країни Балтії майже повністю залежать від маршрутів постачання через Балтійське море», — зазначив Каак.

«Якщо Сувальський коридор (65-кілометрова сухопутна смуга між Білоруссю та Калінінградською областю Росії, що з’єднує Польщу та Литву — ред.) буде заблокований — а це легко зробити, оскільки там усього дві автомобільні та одна залізнична гілки, — то у нас залишаться тільки морські шляхи, і ми повинні їх використовувати», — додав німецький адмірал.

За словами Каака, це перші навчання такого масштабу, якими керує найбільше військово-морське з’єднання на Балтійському морі — ВМС Німеччини — зі свого нового військово-морського штабу, який щойно вступив у дію в Ростоку.

Мета Німеччини – надати НАТО цей об’єкт як регіональний військово-морський штаб, здатний керувати операціями альянсу в Балтійському морі у разі конфлікту.

«Наше послання SACEUR вже перебуває в дорозі», — сказав Каак, маючи на увазі Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО, і додав, що очікує позитивної відповіді від альянсу найближчим часом.

Німеччина конкурує з Польщею за місце розташування штаб-квартири.

Цього року Фінляндія, яка досі зберігала нейтралітет, також вступила до НАТО, а найближчим часом очікується підтвердження заявки Швеції на вступ до Альянсу. Обидва ці кроки стали відповіддю на вторгнення Росії в Україну. Це радикально змінило стратегічне становище на Балтійському морі, де більшість узбережжя ще з наполеонівських часів належала нейтральним країнам, а тепер, за винятком невеликих прибережних територій Росії, вся берегова лінія належатиме членам НАТО.