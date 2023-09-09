КНДР готова укласти угоду з Росією про постачання зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий укласти з російським диктатором Володимиром Путіним угоду щодо постачання зброї — Financial Times із посиланням на оцінки експертів

«Наразі незрозуміло, що передбачатиме угода між Північною Кореєю та Росією. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності – усе це допоможе Москві відбити контрнаступ Києва».

FT зазначає, що у відповідь Москва могла б запропонувати зерно, нафту і військові технології, а також валюту як оплату.

Крім того, ідеться в публікації, у такий спосіб Росію також можна схилити до надання Північній Кореї «високочутливих військових технологій», які можуть посилити загрози з боку КНДР Кореї та Японії.

«Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет», – наводить слова експертів видання.