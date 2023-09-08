ЗСУ мають успіх біля Бахмута та Роботиного – Генштаб

Українські захисники мають успіх на південь від Бахмута та південніше Роботиного, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах — Генштаб у Facebook

Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У ніч на 8 вересня Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в Сумській та Харківській областях. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів Чернігівської, Сумської, та Харківської областей.