Українські військові знищили 640 окупантів

Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 267 540 (+640) осіб
- танків ‒ 4529 (+23)
- бойових броньованих машин ‒ 8726 (+23)
- артилерійських систем – 5753 (+31)
- РСЗВ – 754 (+1)
- засобів ППО ‒ 507 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4570 (+29)
- крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8264 (+47)
- спеціальної техніки ‒ 860 (+1)
Дані уточнюються.
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