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Українські військові знищили 640 окупантів

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 267 540 (+640) осіб
  • танків ‒ 4529 (+23)
  • бойових броньованих машин ‒ 8726 (+23)
  • артилерійських систем – 5753 (+31)
  • РСЗВ – 754 (+1)
  • засобів ППО ‒ 507 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4570 (+29)
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8264 (+47)
  • спеціальної техніки ‒ 860 (+1)

Дані уточнюються.

8 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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