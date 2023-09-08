ISW підтвердили успіхи Сил оборони під Бахмутом та в районі Вербового Пентагон оголосив новий пакет допомоги Україні. 600$ млн на ППО, боєприпаси, розмінування » Українські військові знищили 640 окупантів Українські військові протягом доби, 7 вересня, успішно витіснили росіян із займаних позицій та закріпилися на досягнутих рубежах. За добу війни в України РФ втратила 640 військових, 23 танки та 31 артсистем Про це пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 267 540 (+640) осіб

танків ‒ 4529 (+23)

бойових броньованих машин ‒ 8726 (+23)

артилерійських систем – 5753 (+31)

РСЗВ – 754 (+1)

засобів ППО ‒ 507 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4570 (+29)

крилатих ракет ‒ 1455 (+0)

кораблів /катерів ‒ 19 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8264 (+47)

спеціальної техніки ‒ 860 (+1) Дані уточнюються.