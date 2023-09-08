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У Волгоградській області РФ на військовий об’єкт упав дрон

вибух

Про це пише «Медуза«, посилаючись на низку телеграм-каналів.

Телеграм-канал Baza повідомив, нібито безпілотник намагався атакувати військову частину у Городищенському районі майже о третій годині ночі. За інформацією телеграм-каналу, дрон був перехоплений та обійшлося без руйнувань.

Своєю чергою Волгоградське видання V1.ru пише, що збитий дрон впав на військовий об’єкт — не уточнюючи, на який саме.

Губернатор області Андрій Бочаров стверджує, що дрон був «перехоплений і нейтралізований силами Міністерства оборони Росії», додавши, що «постраждалих, а також пошкоджень цивільних та військових об’єктів немає».

Всупереч цьому агентство «Регнум» повідомляє, що безпілотник упав, зачепивши систему для відведення блискавки.

8 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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