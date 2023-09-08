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Румунія будує укриття у прикордонних з Україною містах через обстріли РФ

Румунський Національний комітет з надзвичайних ситуацій вирішив посилити заходи захисту населення в районах поблизу українських міст, які обстрілює Росія — повідомляє портал Digi24

Рішення комітету уповноважує Міністерство національної оборони визначити райони на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл, які бомбардують росіяни. У цих районах мають бути запроваджені заходи захисту населення.

Серед таких заходів – розсилання повідомлень Ro-Alert в районах, де є ризик падіння «елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті».

Окрім оповіщення населення повідомленнями Ro-Alert, повітові інспекції з надзвичайних ситуацій проінструктують місцевих жителів, як діяти в загрозливих ситуаціях.

У населених пунктах Плауру та Чаталкіой, а також в інших населених пунктах, будуть побудовані укриття.

8 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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