Прогноз погоди на вихідні 9–10 вересня: на нас чекає чудовий вікенд

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних в Україні без перебільшення буде прекрасною: в одних областях усе ще по-літньому тепло, в інших — трохи прохолодніше, але скрізь комфортно і без дощів.

Погода в суботу 9 вересня

У суботу найтепліше буде на Закарпатті — тут термометри покажуть до +29 °С. У західних та південних областях очікуються +23…+26 °С. На півночі, південному сході та в центрі повітря прогріється до +21…+23 °С. Найпрохолодніше буде в Донецькій та Луганській областях — +15…+18 °С.

На всій території України прогнозується мінлива хмарність без опадів. У таку погоду мешканці Луцька, Житомира, Миколаєва, Луганська та Вінниці зможуть гарно відсвяткувати дні народження своїх рідних міст, а всі синефіли країни — День українського кіно.

Погода в неділю 10 вересня

Наприкінці тижня на заході та півдні країни очікуються комфортні +23…+26 °С (на Закарпатті — до +29 °С), у центрі — +21…+24 °С. У північних та східних регіонах температура вдень становитиме +20…+23 °С.

По всій Україні прогнозується мінлива хмарність без дощів, тому вирушайте на прогулянку за «натуральним» вітаміном D — подарунком лагідного осіннього сонця.

Погода у понеділок 11 вересня

Погода на початку тижня продовжить тішити теплом. На заході та півдні країни термометри покажуть +25…+27 °С, на півночі та в центрі — до +23…+25 °С, на сході — +20…+23 °С.

Алергікам рано розслаблятися

По всій країні продовжує цвісти амброзія, тому лікарі так само не рекомендують алергікам прогулянки з 10:00 до 18:00, оскільки в цей час концентрація пилку в повітрі максимальна. І не забувайте про щоденне вологе прибирання!

Будьте обережні на природі

На півдні, півночі, в центрі (крім Вінницької області), а також на Харківщині, Донеччині, Тернопільщині та Рівненщині у ці вихідні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте обережні у поводженні з вогнем, зокрема, заправляючи автомобіль, — найменша іскра може стати причиною пожежі.

Народні прикмети та вірування

На Пімена, 9 вересня, слов’яни традиційно ворожили за горобиною. Якщо ягід на деревах було багато, осінь мала бути дощовою, а зима — суворою, невелика кількість ягід на гілках віщувала суху осінь.

Якщо 10 вересня, на Ганну Пророчицю, день був сонячний, то осінь чекали довгу і теплу, з рідкими дощами. Якщо ж до цього дня верби скидали листя, а в оселі та на вулиці знаходили багато свіжого павутиння, готувалися до ранньої зими.