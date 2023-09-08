Пентагон оголосив новий пакет допомоги Україні. 600$ млн на ППО, боєприпаси, розмінування

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 600 мільйонів доларів, про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг на брифінгу 7 вересня.

Допомога, що надається через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), включає обладнання для посилення ППО України, артилерійські боєприпаси та інші засоби, “щоб підтримати потреби України на полі бою”.

Ініціатива сприяння безпеці України передбачає, що уряд закупить необхідне обладнання у промисловості або в країн-партнерів.

До пакету допомоги, серед іншого, увійшли такі засоби:

обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

обладнання для розмінування.

“Цей пакет заходів USAI підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності ЗСУ захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі”, — мовиться у заяві Пентагону.

У середу, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен під час перебування в Україні оголосив про пакет безпекової та гуманітарної допомоги України на понад мільярд доларів.

А міністерство оборони США заявило про виділення Україні допомоги вартістю до 175 мільйонів доларів, що якої увійшли боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams.