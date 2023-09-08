Meta готується заблокувати новини на найбільших ринках Європи

Meta планує припинити просування новинного контенту у трьох найбільших європейських країнах для користувачів соцмережі Facebook. Про це повідомляє Bloomberg

Компанія найближчим часом відмовиться від вкладки новин для користувачів у Великобританії, Німеччині та Франції. А з часом взагалі заблокує поширення новинного контенту.

В офіційному блозі Meta наведене пояснення цієї ініціативи: «Ми знаємо, що люди приходять у Facebook не за новинами та політичним контентом – вони приходять, щоб спілкуватися з людьми та відкривати для себе нові можливості, пристрасті та інтереси».

Останніми роками платформа Facebook поступово відмовляється від медіа новин. Компанія робить більше акцентів на віртуальну реальність та віжео, і конкуруючи зі зростаючою популярністю TikTok. Meta на декількох ринках сперечалася з видавцями щодо виплат їм за створюваний ними контент. Нещодавно Meta заблокувала новини в Канаді після того, як уряд ухвалив закон, що передбачав оплату авторам новинного контенту. Окрім того, це рішення компанії може бути одним із елементів її боротьби з поширенням пропаганди, в чому компанію доволі часто звинувачують.

У своєму дописі в блозі Meta заявила, що існуючі угоди з видавцями у Великій Британії, Німеччині та Франції будуть виконуватися, «доки не закінчиться термін їх дії».

Після того, як Meta заблокувала новини для жителів Канади, компанію звинуватили в обмеженні доступу до інформації, що було особливо важливо на фоні лісових пожеж в окремих регіонах країни.