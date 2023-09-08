ISW підтвердили успіхи Сил оборони під Бахмутом та в районі Вербового

Українські військові продовжують здійснювати наступальні операції і досягають успіхів у різних районах. Зокрема, за інформацією Інституту вивчення війни, на 7 вересня відзначено такі події:

Американські аналітики вказують, що українські війська продовжили свій наступ під Бахмутом та в західній частині Запорізької області, де здобули подальші успіхи.

З геолокаційних кадрів, опублікованих 7 вересня, видно, що Збройні Сили України просуваються на північний захід від Вербового, розташованого за 18 кілометрів від Оріхова в Запорізькій області. Також на супутникових знімках, зроблених 6 вересня, спостерігається палаюче листя в області, приблизно на кілометр на північний захід від Вербового. Це може свідчити про те, що російські війська обстрілюють українські позиції в цьому районі.

Крім того, геолокаційні кадри підтверджують, що Сили оборони України зробили незначний прогрес на північний захід від Кліщіївки, розташованої за 7 кілометрів на південний захід від Бахмута.

Також Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські війська продовжують рухатися на південь від Бахмута та наближаються до Роботиного, яке знаходиться за 10 кілометрів на південь від Оріхова та Вербового на заході Запорізької області.