Ілон Маск зірвав українську атаку на Севастополь у 2022 році, відключивши Starlink

У 2022 році Ілон Маск таємно наказав відключити зв’язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.

Про це повідомляє телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, яка офіційно надійде в продаж 12 вересня.

Із нього випливає, що 2022 року Маск таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв’язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі за допомогою надводних дронів.

За словами журналіста, українські підводні дрони з вибухівкою нібито «наблизилися до російського флоту», але потім «нешкідливо викинулися на берег».

Айзексон пише, що рішення Маска було викликане страхом перед ударом у відповідь Росії. Глава SpaceX нібито спілкувався з російськими чиновниками і був упевнений після цих розмов, що Росія в подібній ситуації може застосувати ядерну зброю.

У біографії наводяться слова мільярдера, який пояснив, що супутникова мережа не призначена для конфлікту.

«Starlink був створений, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до Інтернету в школі, творити мирні справи, а не наносити удари дронамі», — ідеться в матеріалі.

Українська сторона нібито намагалася переконати бізнесмена, але той не піддавався.

При цьому CNN не вдалося отримати коментар самого Ілона Маска і підтвердити опубліковану інформацію.