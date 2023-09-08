ЗСУ мають успіх біля Бахмута та Роботиного – Генштаб ISW підтвердили успіхи Сил оборони під Бахмутом та в районі Вербового » Гонконг накрила найпотужніша в історії злива У Гонконгу спостерігається історично сильний дощ, який викликав серйозні негоди та призвів до заклику громадян залишатися вдома. За інформацією видання The Guardian: У Гонконзі відзначено найвищий рівень опадів, який зафіксований з 1884 року, становлячи 158,1 мм. Це сталося під час годинної зливи в ніч на 7 вересня, призвівши до масових повеней та заторів на дорогах і залізницях. Влада міста ввечері 7 вересня повідомила про затоплені райони і розпочала рятувальні операції. Громадянам радять залишатися в безпечних місцях. Місцева обсерваторія попередила про раптові повені через сильний дощ, особливо для мешканців, які проживають біля річок, і рекомендує розглянути можливість евакуації у разі затоплення їхніх будинків. На момент публікації інформації, не було звітів про постраждалих від негоди. Метро Гонконгу вирішило частково призупинити рух на одній зі своїх ліній через затоплення станцій. Автомобілі великих заторів залишили на вулицях міста. Рекордний дощ стався всього кілька днів після того, як Гонконг відвідав супертайфун, який, на щастя, не призвів до серйозних руйнувань у місті. Раніше цього тижня тайфун «Хайкуй» спричинив значні збитки в Тайвані і Фуцзяні, а обсерваторія Гонконгу стверджує, що надмірно потужний дощ був спричинений залишками цього тайфуну. Влада Гонконгу готується до скидання води зі своїх резервуарів, що може призвести до подальших повеней в окремих частинах північного Гонконгу.