Гонконг накрила найпотужніша в історії злива

У Гонконгу спостерігається історично сильний дощ, який викликав серйозні негоди та призвів до заклику громадян залишатися вдома. За інформацією видання The Guardian:
- У Гонконзі відзначено найвищий рівень опадів, який зафіксований з 1884 року, становлячи 158,1 мм. Це сталося під час годинної зливи в ніч на 7 вересня, призвівши до масових повеней та заторів на дорогах і залізницях.
- Влада міста ввечері 7 вересня повідомила про затоплені райони і розпочала рятувальні операції. Громадянам радять залишатися в безпечних місцях.
- Місцева обсерваторія попередила про раптові повені через сильний дощ, особливо для мешканців, які проживають біля річок, і рекомендує розглянути можливість евакуації у разі затоплення їхніх будинків.
- На момент публікації інформації, не було звітів про постраждалих від негоди.
- Метро Гонконгу вирішило частково призупинити рух на одній зі своїх ліній через затоплення станцій. Автомобілі великих заторів залишили на вулицях міста.
- Рекордний дощ стався всього кілька днів після того, як Гонконг відвідав супертайфун, який, на щастя, не призвів до серйозних руйнувань у місті.
- Раніше цього тижня тайфун «Хайкуй» спричинив значні збитки в Тайвані і Фуцзяні, а обсерваторія Гонконгу стверджує, що надмірно потужний дощ був спричинений залишками цього тайфуну.
- Влада Гонконгу готується до скидання води зі своїх резервуарів, що може призвести до подальших повеней в окремих частинах північного Гонконгу.
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