Через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, на Донеччині через ворожі обстріли вимикалося чотири повітряні лінії електропередачі, що призвело до знеструмлення понад 5 тисяч абонентів. Ремонт розпочнеться після дозволу військових.

На Сумщині внаслідок ранкового ракетного обстрілу без світла близько 100 споживачів.

«Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях», — розповіли у відомстві.

Наразі генерація покриває потреби споживачів.