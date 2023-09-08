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Через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, на Донеччині через ворожі обстріли вимикалося чотири повітряні лінії електропередачі, що призвело до знеструмлення понад 5 тисяч абонентів. Ремонт розпочнеться після дозволу військових.

На Сумщині внаслідок ранкового ракетного обстрілу без світла близько 100 споживачів.

«Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях», — розповіли у відомстві.

Наразі генерація покриває потреби споживачів.

8 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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