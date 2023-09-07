Зеленський представив нового міністра оборони й озвучив завдання, які стоять перед Умєровим

Про це Зеленський написав у telegram.

За словами президента, оборонне відомство повинно відповідати за координацію всього сектору оборони і концентруватись на військових, оскільки «їхній час та сили – це цінність держави». Для цього потрібно впроваджувати нову філософію ставлення до воїнів.

«Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується всього, від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення наших воїнів», — сказав Зеленський.

Він наголосив на необхідності цифровізації та зменшенні кількості бюрократичних процедур. Крім того, президент зазначив, що необхідно шукати та впроваджувати в українські війська усе, що може вберегти життя та здоровʼя воїнів. Потрібно також масштабувати «кожен позитивний приклад бойових бригад».

«Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасній війні. Усе, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на нашу державу загалом і на безпеку наших партнерів. Цим потрібно займатися. Цілеспрямовано», — заявив він.

Зокрема, йдеться про відповідні тренування військових, медичне та військове забезпечення бригад, комунікацію з рідними воїнів.

«А головне, потрібно більше довіри. Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України. Упевнений, що Рустем Умєров здатен це забезпечити», — наголосив Зеленський.

За його словами, також необхідно забувати про стратегічне завдання України — інтеграцію у НАТО.