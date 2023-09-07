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За добу війни в Україні армія РФ втратила 610 військових

Про це 7 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 07.09.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 266 900 (+610) осіб
  • танків ‒ 4506 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 8703 (+21)
  • артилерійських систем – 5722 (+37)
  • РСЗВ – 753 (+5)
  • засобів ППО ‒ 506 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4541 (+22)
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+8)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8217 (+27)
  • спеціальної техніки ‒ 859 (+7)

Дані уточнюються.

7 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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