Росія має проблеми виготовлення ракет і комплектуючих для військової техніки, — ISW Японія запустила на Місяць ракету » За добу війни в Україні армія РФ втратила 610 військових Протягом минулої доби, 6 вересня, українські захисники відбили атаки противника на трьох напрямках. Натомість Росія втратила 610 військових, 37 артсистем і 9 танків Про це 7 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 266 900 (+610) осіб

танків ‒ 4506 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 8703 (+21)

артилерійських систем – 5722 (+37)

РСЗВ – 753 (+5)

засобів ППО ‒ 506 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4541 (+22)

крилатих ракет ‒ 1455 (+8)

кораблів /катерів ‒ 19 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8217 (+27)

спеціальної техніки ‒ 859 (+7) Дані уточнюються.