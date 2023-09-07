За добу війни в Україні армія РФ втратила 610 військових

Про це 7 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 266 900 (+610) осіб
- танків ‒ 4506 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 8703 (+21)
- артилерійських систем – 5722 (+37)
- РСЗВ – 753 (+5)
- засобів ППО ‒ 506 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4541 (+22)
- крилатих ракет ‒ 1455 (+8)
- кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8217 (+27)
- спеціальної техніки ‒ 859 (+7)
Дані уточнюються.
Leave a Reply