Японія запустила на Місяць ракету

Японія вперше запустила посадковий модуль на Місяць. Ракета H2A також перевозила рентгенівський астрономічний супутник XRISM, призначений для вивчення плазми в зірках і галактиках.

Модуль SLIM мав за мету здійснити точну посадку на Місяці, знаходячись в радіусі 100 метрів від кратера Shioli, для проведення подальших досліджень поверхні Місяця. Звичайні посадкові апарати мають меншу точність і можуть приземлитися від декількох до десятків кілометрів від місця приземлення. Планується, що посадка відбудеться через 3-4 місяці після запуску, а спроба досягти поверхні запланована через 4-6 місяців.

Телескоп XRISM призначений для дослідження космосу в рентгенівському діапазоні та вивчення чорних дір і галактичних скупчень. Це допоможе вченим краще розуміти процеси утворення та розвитку найбільших структур у Всесвіті, розподіл матерії в космосі та процеси формування галактик.

Важливо зазначити, що в квітні японська приватна компанія Ispace випробувала модуль Hakuto-R, який міг стати першим приватним апаратом на Місяці, але контакт з ним було втрачено. Японія має надію приєднатися до інших країн, які вже успішно посадили апарати на Місяць, таких як СРСР, США, Китай та Індія.