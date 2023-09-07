Українська ППО знищила 25 з 33 безпілотників

У ніч, що минула перед 7 вересня, війська Росії спробували здійснити атаку за допомогою безпілотників на території Сумської та Одеської областей України. За повідомленням Повітряних Сил України, зазначається, що атака була проведена кількома групами бойових безпілотників типу Shahed-136/131 з трьох різних напрямків: північного, південно-східного і південного.

Усього було випущено 33 дрони, більшість з яких були направлені на південні райони Одеської області. Протиповітряна оборона України успішно забезпечила знищення 25 безпілотників Shahed-136/131 в повітрі.