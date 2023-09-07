США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів

Держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва заявив, що США вперше передають Україні активи, конфісковані у російських олігархів. Ці кошти спрямують на підтримку українських ветеранів.

Про це він розповів під час спільної пресконференції з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

“Окрім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів. За це повинні заплатити ті, хто спровокував загарбницьку війну Путіна”, – зазначив американський посадовець.

Йдеться про 5,4 млн доларів, які планують скерувати на підтримку та реабілітацію ветеранів. Ці кошти передадуть у рамках допомоги Україні на понад 1 мільярд доларів.