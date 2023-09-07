США передадуть українським силовикам майже 200 бронемашин

Сполучені Штати Америки планують передати українським силовикам 190 протимінних автомобілів для захисту від засідок (MRAP).

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона зазначила, що ці MRAP дадуть можливість українським правоохоронцям захищати цивільне населення, особливо поблизу лінії фронту.

Також вона заявила, що була присутня разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на зустрічі з представниками МВС України та Держприкордонслужби України.

Вони передали перші американські протимінні автомобілі для захисту від засідок (MRAP) прикордонникам і поліції України.