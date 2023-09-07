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США отправят Украине снаряды с обедненным ураном

США объявили о предстоящих поставках Украине противотанковых снарядов с обедненным ураном.

Ранее спорные боеприпасы отправила Великобритания, чтобы помочь Киеву прорвать российскую оборону в ходе изнурительного контрнаступления.

120-миллиметровые снаряды будут использоваться для оснащения 31 танка M1A1 Abrams, которые США планируют отправить Украине осенью.

Такие бронебойные снаряды были разработаны в США в годы холодной войны для уничтожения советских танков, в том числе тех самых Т-72, с которыми Украина сталкивается в ходе контрнаступления.

Обедненный уран – побочный продукт обогащения урана, необходимого для создания ядерного оружия.

Эксперт аналитической организации RAND по ядерным вопросам Эдвард Гейст пояснил, что снаряды с обедненным ураном сохраняют некоторые радиоактивные свойства, но не могут порождать ядерную реакцию, как в ядерном оружии.

7 сентября, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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