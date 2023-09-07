США оголосять про надання Україні снарядів зі збідненим ураном вже в середу

6 вересня Сполучені Штати мають оголосити про передачу Україні бронебійних боєприпасів, які містять збіднений уран — Politico

Американський посадовець, обізнаний з перебігом переговорів, повідомив виданню, що рішення ухвалили після багатомісячних дебатів щодо бронебійних снарядів, які, як очікують, матимуть високу ефективність проти російських танків.

Згідно з публікацією, 6 вересня США оголосять про виділення нового пакета військової допомоги Україні, до якого увійдуть згадані боєприпаси.

За словами посадовця Пентагону, знайомого з цими планами, США вирішили відправити боєприпаси, оскільки вони вважаються найбільш ефективним способом озброєння американських танків Abrams.

Перша партія з 10 танків Abrams прибуде в Україну в середині вересня, після того, як група українських солдатів минулого місяця завершила програму підготовки з їх використання.