Розвідка США вважає, що ЗСУ можуть прорвати решту ліній оборони РФ до кінця року

У Розвідувальному управлінні американського Пентагону вважають, що нещодавні успіхи Сил оборони України дозволяють припустити «реалістичну можливість» прориву решти ліній оборони російських військ до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно.

Про це розповів Трент Мол, директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) в інтерв’ю The Economist

Після трьох місяців повільного прогресу український контрнаступ набирає певних обертів. «Якби ми говорили про це два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній прорив через другий оборонний пояс… насправді досить значний «, – каже Трент Мол.

За його словами, DIA стежитиме за ознаками того, що Росія може продовжувати постачати артилерійські боєприпаси на лінію фронту і зберігати лідерство на місцевому рівні.

Він визнає, що американські та українські посадовці не змогли оцінити глибину російської оборони і те, наскільки важко Україні буде пробити її за допомогою бронетехніки. Українські генерали розповіли газеті Guardian, що 80% зусиль Росії було спрямовано на розбудову першої та другої лінії оборони. Але Мол застерігає, що значна частина російських підкріплень залишається на третій лінії.

За його словами, вкрай важливими є дві критичні змінні: український запас боєприпасів, життєво необхідний для підтримки артилерії, яка забезпечує просування, і погода восени.