Росія має проблеми виготовлення ракет і комплектуючих для військової техніки, — ISW

Російський оборонно-промисловий комплекс все частіше стикається з недостатнім постачанням необхідних комплектуючих для виготовлення високоточної зброї та військової техніки, свідчать дані Інституту вивчення війни.

Зауважується, що Росія здатна виробляти лише обмежену кількість крилатих ракет «калібр» та ще менше кількість ракет «Іскандер» щомісяця, що призводить до недос достатніх запасів, які були в країні до 2022 року.

Вчені також вказують на труднощі у забезпеченні Росії сучасним оптичним обладнанням, електронікою, мікросхемами та іншими компонентами, а «сірий імпорт» і контрабанда не можуть повністю задовольнити ці потреби.

Серед інших проблем російського оборонно-промислового комплексу є недостатнє виробництво гуми для заміни зношених шин на військовій техніці. Необхідно зазначити, що це може ускладнити рух військової техніки в умовах бруду, дощу та ожеледиці.

Незважаючи на обіцянки російської влади вирішити проблему зі зношеними шинами до середини серпня, станом на 5 вересня ситуація не покращилася. За даними аналітиків, недостатня якість та обмежена кількість шин обмежать мобільність російських військ особливо восени та взимку, коли умови на дорогах стають найважчими.