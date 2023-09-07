РФ ударила по Запорізькому району важкою ракетою

Російські війська нанесли удар по Запорізькому району, використовуючи, за попередньою інформацією, балістичне озброєння.

За інформацією, отриманою від голови Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка через канал Telegram та під час трансляції національного телемарафону, він заявив: «Ворог атакував Запорізький район, використовуючи балістичне озброєння. Наразі всі необхідні служби вирушили на місце події для надання допомоги».

Як було уточнено Малашком під час ефіру національного телемарафону, цей напад стався о 10:20 і був спрямований на один з об’єктів цивільної інфраструктури. На щастя, хоча цей об’єкт зазнав руйнувань, постраждалих вдалося уникнути.

Повітряна тривога в Запорізькій області тривала 1 годину і 8 хвилин, і лише об 11:14 було оголошено сигнал про закінчення атаки.