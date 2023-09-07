РФ ударила по ринку в Костянтинівці: 17 людей загинули

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Там підтвердили влучання по ринку у середмісті та заявили, що внаслідок обстрілу у торгових павільйонах здійнялася пожежа. Станом на 18:00 пошуково-рятувальну операцію було завершено, від атаки окупантів загинули 17 людей, ще 32 зазнали поранень.

Крім того, за попередніми даними, росіяни пошкодили 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівлю та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів.

Фото: Офіс Генпрокурора

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, серед потерпілих також є рятувальник.Крім того, пожежники ліквідували загоряння площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.

Фото: Ігор Клименко, МВС

Про обстріл Донеччини повідомив президент України Володимир Зеленський у Телеграм. Він заявив, що росіяни вдарили по місцевому ринку у Костянтинівці з артилерії. Внаслідок удару було відомо про 16 загиблих та багато поранених

«Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь», — наголосив Зеленський.