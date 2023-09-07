«Підходимо до критичного етапу війни»: дипломат Огризко

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо»

«Якщо говорити про візит держсекретаря США Блінкена до Києва, то найголовнішою причиною цьому є наближення до критичного етапу війни з російським агресором. Адже те, що відбувається на фронтах, зокрема і на Півдні, говорить про те, що наші Збройні сили успішно долають опір ворога. Це означає, що при достатній підтримці Україна спроможна проломити ворожу систему оборони та звільнити свою територію. Коли Україна зможе звільнити окуповані території й вийти до Азовського моря, то це означатиме завершення першого і найбільш болючого етапу російсько-української війни», — пояснив Огризко.

Дипломат наголосив, що однією із тем для обговорення під час візиту Блінкена могла бути антикорупційна діяльність в Україні

«Наступною темою, яка була однією з ключових під час візиту Блінкена до Києва, це майбутній візит президента України до США. Це питання є важливим для двох сторін. Тому такі події потрібно узгодити завчасно. І звісно третій момент. В США дуже активно обговорюють антикорупційні заходи в Україні. Тут, мені здається, що Ентоні Блінкен поїхав з Києва з чітким розумінням, що антикорупційна діяльність в Україні не лише на словах», — додав він.