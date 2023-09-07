США отправят Украине снаряды с обедненным ураном » Одесса на фото «иностранного шпиона» 1963 г. Эти фотографии сделал француз по имени Жюльен Галеотти, который в секретных советских документах был обозначен как «французский шпион». История с его «шпионством» какая-то мутная — при задержании сотрудниками КГБ он вроде как сказал, что делал снимки по «заданию инспектора Роберта Лаканьера», но при этом не снял ничего сверхсекретного, да и после задержания Галеоти не предъявили никаких обвинений, а просто выслали из страны с формулировкой «на своих фотоснимках очернял советскую действительность». Хотя как можно что-то «очернять», просто снимая всё, что происходит вокруг — лично мне непонятно. Галеотти выслали в 1963 году — в этот свой приезд он фотографировал СССР в основном в Одессе и Севастополе, и за ним по пятам ходили сотрудники КГБ, что дали ему кличку «усач» и вели скрытую фотосъемку в надежде на то, что Галеотти «проколется», сняв что-то секретное. Для начала немного предыстории. О том, что Галеотти был «под колпаком» ещё в свои предыдущие приезды в СССР (задолго до 1963 года), говорит вот такая выписка из письма капитана теплохода «Победа», что была написана в июле 1960 года. Тут прекрасно всё — капитан пишет о том, что гражданин Галеотти «занимался подбором объектов для своих фотоснимков, явно порочащих советский образ жизни и компрометирующих наших граждан». «Находясь в ряде городов Советско Союза, Галеонни подбирает объекты для фотографирования, не типичные для образа жизни наших людей — к примеру, плохо одетая, сгорбленная старуха, напоминающуя нищую, очевидно позирующие французы, изображающие безработных у здания МГУ и другие». явно порочащую советских людей очень худую, старую женщину — поливальщицу с улицы Горького» и прочее. Советские люди, как мы хорошо усвоили из советских фильмов , все поголовно должны быть белозубыми, румяными, возить полные возы пластмассовых фруктов и петь «народные песни», написанные композитором Дунаевским. А нищих и плохо одетых бабушек показывать не надо — они ведь только напоминают нищих, но на самом деле ими не являются, и вообще порочат светлый образ Коммунизма. Ну и дальше там почитайте, про «очень худую, старую женщину — поливальщицу с улицы Горького» и прочее. Советские люди, как мы хорошо усвоили, все поголовно должны быть белозубыми, румяными, возить полные возы пластмассовых фруктов и петь «народные песни», написанные композитором Дунаевским. А нищих и плохо одетых бабушек показывать не надо — они ведь тольконищих, но на самом деле ими не являются, и вообще порочат светлый образ Коммунизма. А теперь давайте посмотрим на сами снимки фальшивых нищих, французских подставных бездельников, нетипичных поливальщиц и прочей театральщины, за фасадом которой скрывается блестящий и сияющий СССР шестидесятых годов. Вот та самая фотография МГУ, от которой так бомбануло у капитана очевидности с теплохода «Победа». Даже если представить, что это действительно дурачатся французские туристы, то хочется спросить — ну и что тут такого? Только мозг, воспалённый советской пропагандой, мог достроить действительность, в которой эту фотографию во Франции будут выдавать за снимки «советских безработных». Переносимся в Одессу шестидесятых. Этот снимок Галеотти назвал «Очередь в Одессе» — не уточнив, куда и за чем именно она стоит. Такие фото, по мнению капитана, «порочат советскую действительность». Если вдуматься — то это капитан, а не Галеотти, был на самом деле антисоветчиком — так как стеснялся облика обычных советских граждан. Снимок под названием «пожилой мужчина в Одессе», 1963 год (кстати, как и предыдущая фотография). Вот так выглядела жизнь обычных советских людей, два года назад запустивших космонавта в космос. По-моему, вот этому дедушке на фото космос был далеко до фонаря — они никак не улучшил его личную жизнь и благосостояние. «Очередь в булочную», Одесса, 1963 год. Ой,а что это такое, а хто это сделал? Где же фанаты СССР, любящие рассказывать о том, что будто бы в СССР до Перестройки вообще не было очередей, а магазины ломились от снеди? Как видите — очереди в СССР были всегда. Рынок в Одессе, 1963 год. Вот так выглядели граждане в «стране победившего социализма» — которым, по словам Хрущёва, до Коммунизма осталось всего 17 лет. Видимо, в 1980 году все эти бабушки на рынке должны были бы отдавать свою картошку бесплатно всем желающим. А вот и сам Жульен, попавший в мыльные телеобъективы советских пинкертонов, зорко следящих, как бы он тут чего нам не очернил. Надпись на снимке — «Объект «Усач» с исторического бульвара осматривает Южную бухту Севастополя, здесь же он фотографировал бухту». Найти и обезвредить! А вот так выглядел тот самый лучший в мире советский общественный транспорт. Ну что, уже хочется поехать в таком на работу? Узнаете много нового и о себе, и о своём месте в этом бренном мире. Двуколка в одном из дворов — снимок словно из XIX века. Напоминаю вам, что это 1963 год, и осёл, запряжённый в двуколку, вполне может дожить до обещанного в 1980-м году коммунизма. Видимо, тогда двуколка станет золотой, а кормить запряжённого в неё осла будут исключительно бесплатной морковкой. Одесса, ларьки, 1963 год. Ну, это ещё более-менее, тут фотограф не сильно нам действительность очернил, хоть явно и собирался. Бочка с квасом, год тот же. На дне таких бочек обычно водилось черти-что, но тогдашние сантитарные нормы закрывали на это глаза. Одесса, снимок под названием «На рынке». Вот эти покосившиеся павильоны из глины и палок — это и есть тот самый «развитый СССР», космическая сверхдержава Танк Т-34-85. Что делал старый советский танк с боевым расчетом внутри на улицах 1963 года — я вам сказать не могу, не знаю. А слежка тем временем не ослабевает, колобки идут по следу — вот шпиона запечатлели с поличным — «Объект «Усач» на Приморском бульваре фотографирует бухту от памятника затонувшим кораблям». Севастополь. Ишь чего себе позволяет. Собственно, вот вид той самой бухты, заснятый теми же самыми КГБ-шниками. По-моему, невероятно секретный объект. Ресторан «Волна», от которого «объект Усач» фотографировал крейсер. По мнению КГБ-шников, это просто возмутительно. Хотя на самом деле намного страшнее вот этот снимок — он называется «ремонт дороги». На нём обычные советские женщины надрываются на тяжелых дорожных работах, никакой техники не видно — видимо, она вся улетела покорять космос, все приходится делать совковыми лопатами и тачками. Эй, капитан, расскажи-ка нам про «очернение советской дейстительности»! Капитан! Капи… А, стоп, его нет — он уплыл в свои круизы вокруг Европы. И вот очень «очерняющее» фото — называется «дворик в Одессе». И вот. Снимок называется «Старик». Собственно, вот как-то так и выглядела жизнь в «стране победившего социализма». Такие дела. Ну, как вам подборка фото, что скажете? Напишите в комментариях, интересно. источник: https://maxim-nm.livejournal.com/505368.html