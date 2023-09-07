На виплати військовим не вистачає 250 мільярдів до кінця року, – Умєров

Міністерство оборони проситиме Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2023 рік, збільшивши видатки на виплати військовослужбовцям на 251 мільярді гривень.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив під час свого виступу на пленарному засіданні Верховної Ради, яке відбулося напередодні, свідчить стенограма засідання, оприлюднена на сайті парламенту.

«На сьогодні буду звертатися щодо грошового забезпечення… На сьогодні буду просити 251 мільярд, з яких: 227 – на грошове забезпечення на жовтень-грудень і 24 мільярди гривень – на одноразову грошову допомогу», – повідомив Умєров.

Водночас він підтримав пропозицію забрати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.

«Щодо ПДФО, також декілька концепцій. Можемо відпрацювати спеціальний рахунок в Міністерстві оборони, щоб вони перераховували в Міністерство оборони… Друга концепція, яка обговорюється між Міністерством фінансів і Міноборони, – це або залишити більшість, це перерахувати в центральне, тобто напряму Міністерству фінансів і потім вони перераховують Міноборони», – сказав Умєров.

Як повідомлялося, у березні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету, збільшивши видатки на сектор безпеки і оборони одразу на 518,2 млрд грн. Зокрема, 477,2 млрд грн виділили на оплату праці, 30,2 млрд грн – на спецтехніку та обладнання, 10,8 млрд грн – на інші видатки. У тому числі Міністерство оборони отримало 372,4 млрд грн, Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія та ДСНС – 98,3 млрд грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3441907