Мексика сняла федеральный запрет на аборты

Верховный суд Мексики отменил все федеральные наказания за аборты и обязал национальную службу здравоохранения предоставлять эту услугу всем желающим.

Согласно решению суда, криминализация абортов неконституционна, поскольку она «нарушает права женщин и людей, способных к зачатию».

Национальный институт по делам женщин Мексики назвал постановление суда «большим шагом» на пути к гендерному равенству и заявил о «дне победы и справедливости для мексиканских женщин». В свою очередь противники абортов пообещали продолжить борьбу за право на жизнь для «зачатых детей».

Несмотря на отмену федерального запрета, на региональном уровне они остаются. Сейчас аборты всё ещё криминализованы в 20 штатах Мексики, в 12 регионах уголовное преследование за прерывание беременности прекращено. Вероятно, защитники права на аборт попросят региональных судей следовать федеральной логике, отмечает Associated Press.

В то время как в США, России и некоторых странах Европы стремятся ограничить репродуктивные права, в Латинской Америке наблюдается противоположная тенденция. Её называют «зелёной волной» из-за цвета бандан, которые носят защитницы своих прав. Активистки уже добились расширения прав на аборт в Аргентине, Колумбии и Эквадоре.