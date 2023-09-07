Генсек НАТО заявив про прогрес контрнаступу: «Українці поступово набирають сили»

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українські війська змогли прорвати російську оборону і досягли прогресу в контрнаступі — «Європейська правда» з посиланням на AFP, Столтенберг сказав під час виступу перед євро парламентарями

Столтенберг зазначив, що коли Росія розпочала своє вторгнення, її армія вважалася другою найсильнішою у світі: «Зараз російська армія є другою найсильнішою в Україні».

«Українці поступово набирають сили, і це доводить важливість нашої підтримки, а також нашу здатність і готовність продовжувати цю підтримку», – сказав він законодавцям.

«Це важкі бої, але українські сили змогли прорвати оборонні лінії російських військ, і вони просуваються вперед», – зазначив Столтенберг.

Він відзначив значну замінованість, яка ускладнює просування Збройних сил України.