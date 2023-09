Spiegel: Це і наша війна теж US intelligence believes Ukraine can break through Russia’s remaining defence lines by end of year » G20 вирішили прийняти до свого складу Африканський союз Африканський союз увійде до групи «Великої двадцятки» як постійний член, за аналогією з Європейським Союзом. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. За їхніми словами, лідери G20 оголосять про це під час саміту, який відбудеться 9-10 вересня в Делі. «Цей крок надасть Африканському союзу з 55 членів, який наразі перебуває у статусі «запрошена міжнародна організація», той самий статус, що й ЄС», — ідеться в повідомленні. Підкреслюється, що Нарендра Моді, прем’єр-міністр Індії — організатора цьогорічного саміту G20, — зробив включення Африканському союзу до «двадцятки» своїм пріоритетним завданням. Крім того, налагодити відносини і зміцнити зв’язки з Африкою намагається Євросоюз. Для Брюсселя це особливо важливо з огляду на активне просування Росією своїх інтересів серед африканських держав і використання нею пропаганди для розпалювання ненависті до країн Заходу. Рішення «двадцятки» — стане частиною процесу, в рамках якого розвинені країни намагаються залучити країни, що розвиваються, зокрема, країни так званого Глобального Півдня, включно з африканськими, до активнішої участі у визначенні міжнародного порядку денного.