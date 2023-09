US intelligence believes Ukraine can break through Russia’s remaining defence lines by end of year Крістофер Нолан став кращим режисером за останні 25 років » Допомога Японії Україні вже перевищила $7,6 млрд Фінансова, гуманітарна та технічна допомога Японії Україні вже перевищила 7,6 млрд дол. США, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Повідомляє агентство Інтерфакс-Україна. «Україна вдячна всім країнам «Групи семи», особливо Японії, яка цього року головує в G7, за послідовну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Ми вдячні Японії за її принципову позицію в структурах ООН, зокрема, на посаді непостійного члена Ради Безпеки. Україна вдячна Японії за безпрецедентні рішення щодо надання нелетальної військової допомоги, за прийом українських евакуйованих. Ми безмірно вдячні за фінансову, гуманітарну та технічну допомогу Японії, яка вже перевищила 7,6 млрд дол. США», — сказав спікер українського парламенту у своїй заяві на пресконференції в Національному пресклубі Японії в четвер. Стефанчук також висловив подяку японській стороні за послідовну співпрацю з українськими та іноземними партнерами щодо притягнення агресора до відповідальності. «Розслідування Міжнародного суду ООН, Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, Міжнародний центр для покарання за злочин агресії в Гаазі, Реєстр шкоди, завданої агресією, та Компенсаційний фонд — основні інструменти на цьому шляху. Росія має бути зупинена. Злочинці мають усвідомлювати, що покарання — невідворотне», — наголосив він. Крім того, очільник ВР зауважив, що Україна розраховує на підтримку Японії не лише в часи війни, а й за часів миру, оскільки Україні буде необхідна допомога та інвестиції для післявоєнної відбудови зруйнованого господарства. «Ми також хотіли б використати неймовірний досвід Японії з відновлення після воєн і стихійних лих. Тому радий вітати японські урядові структури та компанії в Україні для спільної роботи», — додав спікер. Як повідомлялося, 6-10 вересня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук перебуває з робочим візитом у Японії. У Токіо спікер візьме участь у парламентському саміті країн «Великої сімки» (G7). Він запрошений як спеціальний гість саміту. Програма візиту передбачає низку двосторонніх зустрічей і виступ Стефанчука перед учасниками парламентського саміту G7. Робочий візит спікера українського парламенту відбувається на тлі активного діалогу з Японією щодо підтримки України у протидії російському агресору (2023 року Японія головує в «Групі Семи»). Серед головних цілей візиту — посилення допомоги Україні з боку країн «Великої сімки», доповнення зусиль президента й уряду України та розширення співпраці з парламентами країн G7.