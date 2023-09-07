Європа обігнала США за обсягом допомоги Україні

Європа вразила світ, випередивши Сполучені Штати за обсягом обіцяної допомоги Україні, це виявлено в дослідженні Кільського інституту світової економіки.

За інформацією, опублікованою у «Європейській правді», лідер команди, яка створила Ukraine Support Tracker, і директор дослідницького центру Інституту світової економіки в Кілі, Крістоф Требеш, зауважив: «Вражає, як швидко Європа встановила сталу, багаторічну програму підтримки України. Для порівняння, США не зробили жодних значущих нових зобов’язань за останні місяці і відстають від Європи».

За період до 31 липня обсяг загальної допомоги, наданої та обіцяної європейськими донорами, збільшився до 156 мільярдів євро, що значно перевищує трохи менше ніж 70 мільярдів євро від США.

Основною причиною цього є новий «Український фонд» ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, який планується введення з 2023 по 2027 рік. Цей фонд є частиною бюджету ЄС до 2027 року і свідчить про тверду волю надалі підтримувати Україну.