ЗСУ продовжують успішний наступ у Запорізькій області

Українські війська продовжують активну наступальну операцію на заході Запорізької області і зазнають успіхів у визволенні території. Згідно з інформацією Інституту вивчення війни, на 5 вересня було зафіксовано рух українських сил оборони в напрямку села Вербове, що розташоване на заході області.

Американські аналітики звертають увагу на те, що російські війська намагаються завдати ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботиного. Водночас, з зображень, опублікованих 5 вересня, видно, що українські війська активно просуваються на південь від Роботиного і на північний захід від села Вербове, розташованого за 10 кілометрів на схід від Роботиного.

Дані про розташування українських сил оборони на північний захід від села Вербове свідчать про їхню просування вздовж лінії російських оборонних рубежів, яка проходить через цей населений пункт.

Українські військові джерела також підтвердили успішний прогрес Збройних сил України на напрямку від Роботиного до Новопрокопівки на південь від міста Оріхів, а також успішні наступальні операції на південь від Бахмута.