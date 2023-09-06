ЗСУ накопичують прогрес на полі бою, який має призвести до ланцюгової реакції і поразки Росії

Під час спеціальної події Київського безпекового форуму, яка відбувається 5 вересня, генерал Девід Петреус, коментуючи ситуацію на фронті, заявив, що не бачив нічого подібного з часів Другої світової та високо оцінив дії українських військових.

Девід Петреус, який був командувачем Центрального командування США у 2008-10 роках і директором ЦРУ у 2011-12 роках, наголосив, що країни-члени НАТО продовжують підтримувати Україну у протистоянні російській військовій агресії. «Хоча іноді хотілося б, щоб рішення приймалися швидше, зокрема щодо літаків F-16, або далекобійних ракет. Проте обсяги підтримки абсолютно неймовірні», — сказав він.

На думку Девіда Петреуса, ситуація на фронті наразі є досить унікальною: «Я не бачив нічого подібного з часів Другої світової війни. Росіяни не особливо вражають знаннями чи діями на полі бою, але вони створили надзвичайно видатну системи оборони, і її досить важко подолати».

Водночас він підкреслив, що ЗСУ демонструють вражаючі здібності адаптації до ведення військових дій в умовах величезних мінних полів, траншей, протитанкових ровів та постійних обстрілів ворога: «Українська реакція на це все дуже вражаюча».

Екс-директор ЦРУ підкреслив, що українські війська утримують росіян на надзвичайно великій лінії фронту, а також створюють умови для продовження успіху, завдаючи ударів по російських складах, авіабазам, морським базам в Криму та логістичним лініям. «Ви, можливо, не можете зруйнувати міст, але ви можете зробити його таким, по якому не можна їздити», — зазначив генерал.

Девід Петреус підкреслив, що використовуючи західні артилерійські системи, ЗСУ можуть завдати ударів по російським позиціям на більшій відстані. «Розтягування фронту знижує спроможності росіян. Тобто створюються умови на полі бою, і коли з’явиться можливість, ЗСУ зможуть завдати удару резервними силами», — додав він.

Генерал підкреслив успіхи ЗСУ в Роботиному, а також наголосив на важливості Запорізького та Донецького напрямків.

«Це все накопичується. Коли російські сили почнуть сипатися, важливо, як українці скористаються цим для того, щоб здійснити розрив лінії комунікацій і відрізати Крим. В ідеалі було б добре знищити Керченський міст, і коли це буде зроблено, російські сили опиняться в ситуації знищення», — переконаний Девід Петреус.

Екс-директор ЦРУ також високо відзначив роботу українських сил протиповітряної оборони: «В Україні надзвичайно вражаюча протиповітряна оборона, тому важко росіянам досягнути успіхів в повітрі, вони не можуть застосовувати ефективно свої повітряні сили».

«Я думаю, що прогрес ЗСУ буде продовжуватись, і зрештою він стане сталим і ми побачимо це на полі бою», — резюмував Девід Петреус.

Еспресо — інформаційний партнер спеціальної події «Про головне: фронт і відновлення» Київського Безпекового Форуму.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» як платформа для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.