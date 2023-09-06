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Вірменія оголосила про спільні військові навчання зі США

У Вірменії з 11 до 20 вересня пройдуть спільні вірмено-американські військові навчання: вони передбачають відпрацювання стабілізаційних дій між конфліктуючими сторонами під час миротворчих місій.

Джерело: “Еспресо

Зазначається, що навчання “Партнер Орел-2023” проходитимуть на базі вірменського навчального центру “Зар” у рамках підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях.

“Метою навчань є підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом управління та тактичного зв’язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до планової оцінки “Концепції оперативного потенціалу” програми НАТО”, – йдеться у повідомленні.

6 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США

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