В США экс-главе Proud Boys Энрике Таррио дали 22 года тюрьмы по делу о штурме Капитолия

Федеральный суд округа Колумбия приговорил одного из лидеров ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщают западные СМИ.

Это самый строгий приговор, вынесенный в рамках судебных преследований за беспорядки шестого января 2021 года. Тогда тысячи сторонников бывшего президента США Дональда Трампа силой пытались помешать Конгрессу утвердить результаты выборов. Трамп и его сторонники называли итоги голосования «сфальсифицированными».

Как сообщает Reuters, прокуратура просила назначить Таррио наказание в виде лишения свободы сроком на 33 года. Ранее Таррио, а также Этан Нордеан, Джозеф Биггс и Закари Рель были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и препятствовании утверждению итогов президентских выборов в США членами Конгресса. Итана Нордина приговорили к 18 годам тюремного заключения, Джозефа Биггса — к 17 годам, Доминика Пеццолу — к 10 годам.

Прокуратура утверждала, что Proud Boys намеревались силой оставить Трампа у власти. Минюст США добивался для Энрике Таррио 33 лет тюремного заключения, несмотря на то, что он лично не участвовал непосредственно в штурме Капитолия, поскольку был арестован по прибытии в Вашингтон и получил судебное распоряжение покинуть округ, передает Голос Америки.

В результате нападения на Конгресс шестого января 2021 года погибли по меньшей мере пять человек, 140 полицейских получили ранения.

Министерство юстиции США предъявило обвинения в причастности к штурму Капитолия более чем 1100 лицам. Около 630 из них признали себя виновными по различным пунктам обвинения, а 110 человек были признаны виновными в судебном порядке.